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SERIE TV27 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 28 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 28 settembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 settembre

Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nilperi Sahinkaya (Cansu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika si reca a casa di Hasan Ali il quale le tende una trappola.

Dopo averle somministrato di nascosto una sostanza in un bicchiere, Sahika accusa un grave malore e sembra morire sotto i suoi occhi.

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