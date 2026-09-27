La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 28 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika si reca a casa di Hasan Ali il quale le tende una trappola.
Dopo averle somministrato di nascosto una sostanza in un bicchiere, Sahika accusa un grave malore e sembra morire sotto i suoi occhi.