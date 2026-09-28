Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Feride organizza un incontro con le sue amiche per presentare loro Yildiz. Sahika convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali.
Yildiz ed Emir sospettano che Sahika sia ancora viva e che si nasconda a casa di Ender.
Il proprietario del locale dove Yildiz e i ragazzi hanno la lavanderia, Ozgur, annuncia a Yildiz che dovranno andare via, ma la ragazza si inventa di essere incinta per impietosirlo.
Ender e Sahika festeggiano il successo del loro piano, avendo recuperato le azioni della holding e dimostrato la loro superiorità ad Hasan Ali.
Nel frattempo, Hasan Ali e il suo avvocato attendono Sahika per firmare il divorzio prima che scadano le ventiquattro ore dal matrimonio.
Infine, Sahika si prepara a trasferirsi a casa del marito, mentre Yildiz, Caner ed Emir discutono del suo misterioso ritorno.