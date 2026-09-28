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SERIE TV28 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 5 all'11 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 5 all'11 ottobre

Baris Aytac (Cener) in una scena di Forbidden Fruit 4
Baris Aytac (Cener) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride organizza un incontro con le sue amiche per presentare loro Yildiz. Sahika convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali.

Yildiz ed Emir sospettano che Sahika sia ancora viva e che si nasconda a casa di Ender.

Il proprietario del locale dove Yildiz e i ragazzi hanno la lavanderia, Ozgur, annuncia a Yildiz che dovranno andare via, ma la ragazza si inventa di essere incinta per impietosirlo.

Ender e Sahika festeggiano il successo del loro piano, avendo recuperato le azioni della holding e dimostrato la loro superiorità ad Hasan Ali.

Nel frattempo, Hasan Ali e il suo avvocato attendono Sahika per firmare il divorzio prima che scadano le ventiquattro ore dal matrimonio.

Infine, Sahika si prepara a trasferirsi a casa del marito, mentre Yildiz, Caner ed Emir discutono del suo misterioso ritorno.

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