Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 ottobre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Feride organizza un incontro con le sue amiche per presentare loro Yildiz. Sahika convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali.

Yildiz ed Emir sospettano che Sahika sia ancora viva e che si nasconda a casa di Ender.

Il proprietario del locale dove Yildiz e i ragazzi hanno la lavanderia, Ozgur, annuncia a Yildiz che dovranno andare via, ma la ragazza si inventa di essere incinta per impietosirlo.

Ender e Sahika festeggiano il successo del loro piano, avendo recuperato le azioni della holding e dimostrato la loro superiorità ad Hasan Ali.

Nel frattempo, Hasan Ali e il suo avvocato attendono Sahika per firmare il divorzio prima che scadano le ventiquattro ore dal matrimonio.

Infine, Sahika si prepara a trasferirsi a casa del marito, mentre Yildiz, Caner ed Emir discutono del suo misterioso ritorno.