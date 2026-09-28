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SERIE TV28 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 29 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 29 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 29 settembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 29 settembre

Berk Oktay (Cagatay) e Kuzey Gezer (Halit Can) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) e Kuzey Gezer (Halit Can) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender non riesce a contattare Sahika: decide quindi di mandare Caner alla polizia.

Nel frattempo, Feride rimprovera Hasan Ali di uno scandalo legato a una presunta escort. Yildiz cerca di allentare le tensioni familiari organizzando una cena.

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