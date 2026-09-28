La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 29 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender non riesce a contattare Sahika: decide quindi di mandare Caner alla polizia.
Nel frattempo, Feride rimprovera Hasan Ali di uno scandalo legato a una presunta escort. Yildiz cerca di allentare le tensioni familiari organizzando una cena.