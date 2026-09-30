La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 30 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz escogita un piano per far avvicinare Cansu ed Emir: organizza una cena a quattro, ma decide di non presentarsi insieme a Cagatay, così da lasciarli soli.
Nel frattempo, Ender sospetta che Hasan Ali sia responsabile della morte di Sahika e si rivolge alla polizia per denunciarne la scomparsa. L’uomo, però, finge di non sapere nulla e si affretta a far sparire ogni traccia.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.