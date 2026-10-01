La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 1 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz organizza una cena di famiglia e, durante la serata, Feride accusa Hasan Ali di avere un'amante, raccontando di aver trovato una collana con un ciondolo a forma di "S" in casa sua. Inoltre, tutti associano fin da subito la collana a Sahika.
Nel frattempo, Ender viene chiamata in obitorio per identificare un cadavere riconducibile a Sahika, ma non si tratta della ragazza.
Infine, Cansu confida a Emir che Cagatay non rispetta Yildiz.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.