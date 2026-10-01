Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Forbidden Fruit
SERIE TV01 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'1 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'1 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 1 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'1 ottobre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz organizza una cena di famiglia e, durante la serata, Feride accusa Hasan Ali di avere un'amante, raccontando di aver trovato una collana con un ciondolo a forma di "S" in casa sua. Inoltre, tutti associano fin da subito la collana a Sahika.

Nel frattempo, Ender viene chiamata in obitorio per identificare un cadavere riconducibile a Sahika, ma non si tratta della ragazza.

Infine, Cansu confida a Emir che Cagatay non rispetta Yildiz.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto