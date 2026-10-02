La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 3 ottobre dalle 15:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Emir riferisce a Caner le accuse di Cansu su un presunto tradimento di Cagatay. Inoltre, Ender scopre che la collana è ricomparsa.
Hasan Ali racconta a Cagatay dell'intrusione di Yildiz, aumentando i sospetti contro di lei. Ender accusa Hasan Ali dell'omicidio di Sahika ma riceve un video che sembra coinvolgere Mahmut. Infine, Sahika ricompare viva.