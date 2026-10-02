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SERIE TV02 ottobre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 ottobre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 3 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 3 ottobre dalle 15:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Emir riferisce a Caner le accuse di Cansu su un presunto tradimento di Cagatay. Inoltre, Ender scopre che la collana è ricomparsa.

Hasan Ali racconta a Cagatay dell'intrusione di Yildiz, aumentando i sospetti contro di lei. Ender accusa Hasan Ali dell'omicidio di Sahika ma riceve un video che sembra coinvolgere Mahmut. Infine, Sahika ricompare viva.

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