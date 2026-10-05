La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 6 ottobre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz ed Emir sospettano che Sahika sia ancora viva e che si nasconda a casa di Ender. Questi, cercano in tutti i modi di entrare nell'appartamento di Ender.
Nel frattempo, Cagatay si prende cura di Hasan Ali.