La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 4 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika resta nascosta in casa in attesa del trionfo di Ender. Intanto, alla villa, Feride invita alcune amiche che vogliono conoscere Yildiz, ma prima propone un cambio di look alla ragazza.
Ender scopre che Sahika non può ricevere le azioni di Hasan Ali a causa di un vincolo che permette il trasferimento solo ai familiari. Per questo Sahika propone a Ender di sposare Hasan Ali, in modo tale da ottenere il controllo delle quote.
Infine, Sahika, travestita, si presenta a casa di Zehra per spaventarla, mentre Mert avverte Hasan Ali delle voci su una possibile denuncia di Ender.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.