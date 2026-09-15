La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 16 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante la cerimonia per i 25 anni dell'azienda di Hasan Ali, avviene qualcosa di sconvolgente: viene ascoltata pubblicamente una registrazione in cui Yildiz e Asuman deridono Feride.
Hasan Ali riprende la nuora, ma Yildiz non vuole arrendersi.