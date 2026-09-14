La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 14 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika, Ender e Caner conoscono Hayati, un tassista dai modi cordiali che, conquistato dalla loro situazione, decide di offrire loro una sua macchina.
Caner, tuttavia, non si lascia convincere e resta sempre diffidente nei confronti delle strategie manipolatorie di Sahika.
Nel frattempo, Feride torna a casa di Cagatay e questo porta a continue tensioni con Asuman.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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