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Forbidden Fruit
SERIE TV14 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 14 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 14 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 14 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 14 settembre

Sevval Sam (Ender) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) e Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika, Ender e Caner conoscono Hayati, un tassista dai modi cordiali che, conquistato dalla loro situazione, decide di offrire loro una sua macchina.

Caner, tuttavia, non si lascia convincere e resta sempre diffidente nei confronti delle strategie manipolatorie di Sahika.

Nel frattempo, Feride torna a casa di Cagatay e questo porta a continue tensioni con Asuman.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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