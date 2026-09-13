La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 14 settembre dalle 14:20 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika, Ender e Caner incontrano Hayati, un tassista gentile che si affeziona a loro e decide di aiutarli.
Nel frattempo, a casa di Cagatay, l'arrivo di Feride provoca nuovi scontri con Asuman, e l'uomo è costretto ad intervenire.
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