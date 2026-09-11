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Forbidden Fruit

SERIE TV11 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata dell'11 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda l'11 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 11 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata dell'11 settembre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cagatay difende la moglie e permette ad Asuman e Halit Can di restare con lui.

Durante gli interrogatori, Ender e Yildiz rivelano alla polizia che il giorno della morte di Halit era presente anche Sahika.

La donna viene immediatamente arrestata e condotta in carcere, dove Yildiz coglie l'occasione per affrontarla e sfogare su di lei la sua rabbia e il desiderio di vendetta.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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