La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 11 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Cagatay difende la moglie e permette ad Asuman e Halit Can di restare con lui.
Durante gli interrogatori, Ender e Yildiz rivelano alla polizia che il giorno della morte di Halit era presente anche Sahika.
La donna viene immediatamente arrestata e condotta in carcere, dove Yildiz coglie l'occasione per affrontarla e sfogare su di lei la sua rabbia e il desiderio di vendetta.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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