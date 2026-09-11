La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 12 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
In carcere, Ender, Sahika e Yildiz vengono costrette dalle compagne di cella a pulire l'ambiente. Cagatay va a trovare Yildiz e la rassicura, mentre Hasan Ali offre a Ender e Sahika la possibilità di uscire in cambio delle loro azioni aziendali.
Nel frattempo, vengono liberate in seguito al ritiro della denuncia da parte di Zehra, ma scoprono presto che Hasan Ali ha escluso loro dall'azienda. Infine, Hasan Ali avverte Yildiz di evitare scandali e di allontanarsi da Ender e Sahika.
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