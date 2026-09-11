In carcere, Ender, Sahika e Yildiz vengono costrette dalle compagne di cella a pulire l'ambiente. Cagatay va a trovare Yildiz e la rassicura, mentre Hasan Ali offre a Ender e Sahika la possibilità di uscire in cambio delle loro azioni aziendali.

Nel frattempo, vengono liberate in seguito al ritiro della denuncia da parte di Zehra, ma scoprono presto che Hasan Ali ha escluso loro dall'azienda. Infine, Hasan Ali avverte Yildiz di evitare scandali e di allontanarsi da Ender e Sahika.

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