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Forbidden Fruit

SERIE TV10 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 10 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 10 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 10 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 10 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz ed Ender vengono arrestate con l'accusa di aver ucciso Halit. Le due donne sospettano che sia stata Sahika a manipolare Zehra per incastrarle.

Nel frattempo, Cagatay è sconvolto e chiede al padre di intervenire per liberare sua moglie. Hasan Ali si rivolge quindi a Mert, intimandogli di convincere Zehra a ritirare la denuncia.

Feride, preoccupata, avverte il figlio che Yildiz potrebbe essere pericolosa e che lui rischia di fare la stessa fine di Halit.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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