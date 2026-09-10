La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 10 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz ed Ender vengono arrestate con l'accusa di aver ucciso Halit. Le due donne sospettano che sia stata Sahika a manipolare Zehra per incastrarle.
Nel frattempo, Cagatay è sconvolto e chiede al padre di intervenire per liberare sua moglie. Hasan Ali si rivolge quindi a Mert, intimandogli di convincere Zehra a ritirare la denuncia.
Feride, preoccupata, avverte il figlio che Yildiz potrebbe essere pericolosa e che lui rischia di fare la stessa fine di Halit.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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