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Forbidden Fruit

SERIE TV10 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 11 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 11 settembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 settembre

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Nel corsi degli interrogatori, Ender e Yildiz dicono alla polizia che il giorno in cui è morto Halit era presente anche Sahika.

La donna finisce così in carcere, dove trova Yildiz ad aspettarla desiderosa di vendicarsi.

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