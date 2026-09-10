La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 11 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nel corsi degli interrogatori, Ender e Yildiz dicono alla polizia che il giorno in cui è morto Halit era presente anche Sahika.
La donna finisce così in carcere, dove trova Yildiz ad aspettarla desiderosa di vendicarsi.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google