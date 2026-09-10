Nel corsi degli interrogatori, Ender e Yildiz dicono alla polizia che il giorno in cui è morto Halit era presente anche Sahika.

La donna finisce così in carcere, dove trova Yildiz ad aspettarla desiderosa di vendicarsi.

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