La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 9 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Hasan Ali vuole organizzare una cena per festeggiare i neosposi e accoglie ufficialmente Yildiz nella famiglia, regalandole un baule d'oro.
La serata viene sconvolta dall'arrivo della polizia: Zehra accusa Ender e Yildiz dell'omicidio di Halit.
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