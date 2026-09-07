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Forbidden Fruit

SERIE TV07 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 14 al 20 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 settembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 14 al 20 settembre

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika, Ender e Caner vengono aiutati da Hayati, un tassista gentile e disponibile che si affeziona a loro e decide di dare loro una mano.

Feride segue il consiglio di Ender e Sahika registra di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman, convinta che stiano tramando qualcosa alle sue spalle.

Proprio durante la cerimonia per i 25 anni dell'azienda di Hasan Ali, viene trasmessa pubblicamente la registrazione rubata di Yildiz e Asuman. Uno scandalo che scuote tutti.

Insieme all'amico fidato Emir, Yildiz organizza un piano per far ingelosire Çagatay assumendo un affascinante attore per una finta cena.

Feride si rifiuta di lasciare la casa finché Yildiz non andrà via.

Zehra chiede perdono a Yildiz e propone un piano per convincere Feride della sua innocenza.

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