Sahika, Ender e Caner vengono aiutati da Hayati, un tassista gentile e disponibile che si affeziona a loro e decide di dare loro una mano.



Feride segue il consiglio di Ender e Sahika registra di nascosto una conversazione tra Yildiz e Asuman, convinta che stiano tramando qualcosa alle sue spalle.



Proprio durante la cerimonia per i 25 anni dell'azienda di Hasan Ali, viene trasmessa pubblicamente la registrazione rubata di Yildiz e Asuman. Uno scandalo che scuote tutti.



Insieme all'amico fidato Emir, Yildiz organizza un piano per far ingelosire Çagatay assumendo un affascinante attore per una finta cena.



Feride si rifiuta di lasciare la casa finché Yildiz non andrà via.



Zehra chiede perdono a Yildiz e propone un piano per convincere Feride della sua innocenza.

