La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 7 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Freschi di nozze, Cagatay e Yildiz vanno in visita da Hasan Ali che, al contrario dell'ex, accoglie la notizia con grande gioia. L'uomo, inoltre, elogia Yildiz.
Intanto, tramite uno stratagemma, Zehra riesce ad attirare Ender nello chalet e la accusa di essere una delle assassine di Halit. Questo accade perché Sahika, manipolando la registrazione di una conversazione, era riuscita a convincerla che le uniche colpevoli fossero Yildiz ed Ender.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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