Ender è preoccupata per le minacce di Zehra. La donna cerca così di consolidare il suo rapporto con Hasan Ali usando il suo fascino e le sue doti seduttive.



Feride è ancora furiosa per il matrimonio segreto del figlio con Yildiz.

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