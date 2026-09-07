La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 8 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender è preoccupata per le minacce di Zehra. La donna cerca così di consolidare il suo rapporto con Hasan Ali usando il suo fascino e le sue doti seduttive.
Feride è ancora furiosa per il matrimonio segreto del figlio con Yildiz.
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