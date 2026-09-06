Forbidden Fruit 4, Yildiz sposa Cagatay

Nella puntata di Forbidden Fruit 4 andata in onda il 6 settembre e disponibile su Mediaset Infinity, Yildiz e Cagatay si recano insieme all'ufficio matrimoni per sposarsi in gran segreto. Ad accompagnare la coppia non c'è nessuno, così Cagatay promette a Yildiz che anche se al momento si sposeranno soli, un giorno celebreranno il matrimonio con una grande festa.



Una volta sposati, Yildiz e Cagatay decidono di confessare la verità alla madre di Cagatay, Feride. La donna non prende affatto bene la notizia del matrimonio, caccia figlio e nuora di casa e subito dopo accusa un malore per l'agitazione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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