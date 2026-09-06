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Forbidden Fruit

SERIE TV06 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, Yildiz sposa Cagatay

Nella puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit in onda domenica 6 settembre su Canale 5 un colpo di scena riguarda Yildiz e Cagatay
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Nella nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andata in onda domenica 6 settembre, Yildiz sposa Cagatay in gran segreto.

Forbidden Fruit 4, Yildiz sposa Cagatay

Eda Ece (Yildiz) e Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) e Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Nella puntata di Forbidden Fruit 4 andata in onda il 6 settembre e disponibile su Mediaset Infinity, Yildiz e Cagatay si recano insieme all'ufficio matrimoni per sposarsi in gran segreto. Ad accompagnare la coppia non c'è nessuno, così Cagatay promette a Yildiz che anche se al momento si sposeranno soli, un giorno celebreranno il matrimonio con una grande festa.

Una volta sposati, Yildiz e Cagatay decidono di confessare la verità alla madre di Cagatay, Feride. La donna non prende affatto bene la notizia del matrimonio, caccia figlio e nuora di casa e subito dopo accusa un malore per l'agitazione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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