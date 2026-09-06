La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 7 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
I novelli sposi raggiungono Hasan Ali, il quale accoglie la notizia con immensa gioia ed elogia Yildiz.
Nel frattempo, Zehra, con l'inganno, riesce ad attirare Ender nello chalet e la accusa di essere una delle assassine di Halit.
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