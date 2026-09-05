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Forbidden Fruit

SERIE TV05 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 5 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 5 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 5 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 5 settembre

Berk Oktay (Cagatay) ed Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) ed Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender e Vural mettono in scena una finta lite in azienda per dimostrare a Hasan Ali che non bisogna sottovalutare le donne, riuscendo a fargli annullare un'importante trattativa.

Intanto, Zehra e Asuman scoprono di essere state truffate dopo aver pagato una falsa certificazione per il loro bar.

Nel frattempo, una rissa interrompe la cena tra Cagatay, Yildiz, Emir e Caner, mentre Sahika continua a tramare cercando informazioni sulla coppia.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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