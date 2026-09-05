La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 6 settembre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender e Caner vengono a sapere che Mert ha un figlio segreto. Inoltre, grazie ad Aysel, iniziano a ipotizzare dove potrebbe nascondersi Halit.
Nel mentre, Yildiz e Cagatay si sposano in gran segreto.
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