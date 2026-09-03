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Forbidden Fruit

SERIE TV03 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 3 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 3 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 3 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 3 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Le indagini di Ender la portano a una scoperta sconcertante: un conto corrente è stato aperto da pochissimo tempo a nome del defunto Halit Argun.

Scoprendo che Sitki è stata l'unica persona a vedere il cadavere per il rituale dell'abluzione durante il funerale, Ender convoca d'urgenza Yildiz e Sahika per confidare loro che secondo lei, in realtà, Halit è ancora vivo.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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