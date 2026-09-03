La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 3 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Le indagini di Ender la portano a una scoperta sconcertante: un conto corrente è stato aperto da pochissimo tempo a nome del defunto Halit Argun.
Scoprendo che Sitki è stata l'unica persona a vedere il cadavere per il rituale dell'abluzione durante il funerale, Ender convoca d'urgenza Yildiz e Sahika per confidare loro che secondo lei, in realtà, Halit è ancora vivo.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google