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Forbidden Fruit

SERIE TV04 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 4 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 4 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 4 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 4 settembre

Gülenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gülenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Convinta che Halit sia ancora vivo e voglia vendicarsi, Ender decide di proteggersi alleandosi con Hasan Ali, approfittando del suo interesse per lei, e incarica Caner di seguire Sitki.

Intanto, Yildiz continua a scontrarsi con la suocera Feride, mentre Sahika conquista la fiducia della donna fingendosi premurosa e viene persino favorita da Feride, che tenta di avvicinarla a Çagatay.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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