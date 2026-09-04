La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 4 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Convinta che Halit sia ancora vivo e voglia vendicarsi, Ender decide di proteggersi alleandosi con Hasan Ali, approfittando del suo interesse per lei, e incarica Caner di seguire Sitki.
Intanto, Yildiz continua a scontrarsi con la suocera Feride, mentre Sahika conquista la fiducia della donna fingendosi premurosa e viene persino favorita da Feride, che tenta di avvicinarla a Çagatay.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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