Ender è convinta che Halit sia ancora vivo e che voglia vendicarsi. La donna decide così di allearsi con Hasan Ali con l'intento di proteggersi e approfittando dell'interesse che l'uomo prova per lei.

Ender incarica quindi Caner di seguire Sitki.

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