La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 3 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender grazie alle sue indagini scopre qualcosa di agghiacciante: è stato aperto un conto corrente a nome del defunto Halit Argun.
Sapendo che Sitki è stata l'unica persona a vedere il cadavere per il rituale dell'abluzione durante il funerale, Ender convoca d'urgenza Yildiz e Sahika. Sarà realmente morto Halit Argun?
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