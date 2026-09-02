Ender grazie alle sue indagini scopre qualcosa di agghiacciante: è stato aperto un conto corrente a nome del defunto Halit Argun.

Sapendo che Sitki è stata l'unica persona a vedere il cadavere per il rituale dell'abluzione durante il funerale, Ender convoca d'urgenza Yildiz e Sahika. Sarà realmente morto Halit Argun?

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