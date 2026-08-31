La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 31 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender è molto delusa dal comportamento di Hasan Ali, l'uomo ha saltato la sua premiazione. Poco dopo, accorgendosi di essere pedinata, scopre che la misteriosa automobile appartiene a Zehra. I suoi sospetti aumentano quando nota anche Sitki nella casa della donna, e chiede a Caner di controllarlo.
Nel frattempo Zehra e Asuman vogliono rilanciare l'Avocado Bar ma il tentativo fallisce: Yildiz ed Emir, chiamati a fare da comparse, finiscono per allontanare il critico gastronomico, favorendo il ristorante concorrente.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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