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Forbidden Fruit

SERIE TV31 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 31 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 31 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 31 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 31 agosto

Can Nergis (Mert) in una scena di Forbidden Fruit 4
Can Nergis (Mert) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender è molto delusa dal comportamento di Hasan Ali, l'uomo ha saltato la sua premiazione. Poco dopo, accorgendosi di essere pedinata, scopre che la misteriosa automobile appartiene a Zehra. I suoi sospetti aumentano quando nota anche Sitki nella casa della donna, e chiede a Caner di controllarlo.

Nel frattempo Zehra e Asuman vogliono rilanciare l'Avocado Bar ma il tentativo fallisce: Yildiz ed Emir, chiamati a fare da comparse, finiscono per allontanare il critico gastronomico, favorendo il ristorante concorrente.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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