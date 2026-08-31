Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 settembre durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica alle 14.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Zehra, tramite uno stratagemma, riesce ad attirare Ender nello chalet e la accusa di essere una delle assassine di Halit. Sahika, manipolando la registrazione di una conversazione, era riuscita a convincerla che le uniche colpevoli fossero Yildiz ed Ender.

Yildiz e Çagatay affrontano le conseguenze del loro matrimonio segreto: Feride è furiosa con il figlio e accusa Hasan Ali di non aver impedito la situazione.

Hasan Ali organizza una cena per festeggiare i neosposi e accoglie ufficialmente Yildiz nella famiglia. Inoltre, Zehra, manipolata da Sahika, accusa Ender e Yildiz dell'omicidio di Halit. Le due donne vengono arrestate tra lo shock generale.

Çagatay è sconvolto e chiede al padre di intervenire per liberare sua moglie. Hasan Ali si rivolge quindi a Mert, intimandogli di convincere Zehra a ritirare la denuncia.

Durante gli interrogatori, Ender e Yildiz rivelano alla polizia che il giorno della morte di Halit era presente anche Sahika. La donna viene quindi arrestata. Le donne vengono liberate dopo il ritiro della denuncia da parte di Zehra, ma scoprono presto che Hasan Ali le ha escluse dall'azienda.