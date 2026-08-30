La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 30 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz litiga con Cagatay dopo aver scoperto che Burcu è stata a casa sua senza che lui la avvertisse. La discussione porta alla loro rottura ma il giorno seguente i due riescono a chiarirsi e si riappacificano.
Nel frattempo, Cagatay decide di informare Cenk del loro fidanzamento, ma Burcu lo anticipa. Ferito, Cenk organizza con Burcu un tranello: si fa fotografare insieme a Yildiz per suscitare la gelosia di Cagatay. Ne nasce un'altra lite, che però si risolve velocemente.
Intanto Asuman continua a osteggiare la relazione della figlia e tenta di sabotare una serata romantica della coppia. Infine, Ender si prepara per la cerimonia di premiazione, mentre Zehra cerca di convincere Mert a finanziare la pubblicità del suo Avocado Bar.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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