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Forbidden Fruit

SERIE TV30 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 30 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 30 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 30 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 30 agosto

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz litiga con Cagatay dopo aver scoperto che Burcu è stata a casa sua senza che lui la avvertisse. La discussione porta alla loro rottura ma il giorno seguente i due riescono a chiarirsi e si riappacificano.

Nel frattempo, Cagatay decide di informare Cenk del loro fidanzamento, ma Burcu lo anticipa. Ferito, Cenk organizza con Burcu un tranello: si fa fotografare insieme a Yildiz per suscitare la gelosia di Cagatay. Ne nasce un'altra lite, che però si risolve velocemente.

Intanto Asuman continua a osteggiare la relazione della figlia e tenta di sabotare una serata romantica della coppia. Infine, Ender si prepara per la cerimonia di premiazione, mentre Zehra cerca di convincere Mert a finanziare la pubblicità del suo Avocado Bar.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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