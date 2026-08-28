Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV28 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 30 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 30 agosto dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 agosto

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz litiga con Cagatay dopo aver scoperto che Burcu è stata a casa sua senza che lui glielo dicesse. Il giorno seguente Cagatay e Yildiz si chiariscono e si promettono maggior serenità.

Nel frattempo, Cagatay decide di informare Cenk del loro fidanzamento, ma Burcu lo anticipa e lo mette contro la coppia. Ferito, Cenk organizza con Burcu un tranello: si fa fotografare insieme a Yildiz per suscitare la gelosia di Cagatay.

Intanto Asuman continua a osteggiare la relazione della figlia e tenta di sabotare una serata romantica della coppia.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche