Yildiz litiga con Cagatay dopo aver scoperto che Burcu è stata a casa sua senza che lui glielo dicesse. Il giorno seguente Cagatay e Yildiz si chiariscono e si promettono maggior serenità.

Nel frattempo, Cagatay decide di informare Cenk del loro fidanzamento, ma Burcu lo anticipa e lo mette contro la coppia. Ferito, Cenk organizza con Burcu un tranello: si fa fotografare insieme a Yildiz per suscitare la gelosia di Cagatay.

Intanto Asuman continua a osteggiare la relazione della figlia e tenta di sabotare una serata romantica della coppia.

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