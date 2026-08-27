La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 28 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cagatay suggerisce a Yildiz di rinunciare all'offerta. Intanto, Ender riceve il premio come migliore imprenditrice dell'anno ma nutre dei sospetti.
Infine, la madre di Cagatay apre una lavanderia accanto a quella di Yildiz per farle concorrenza.
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