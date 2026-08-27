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Forbidden Fruit

SERIE TV27 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 28 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 28 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 agosto

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cagatay suggerisce a Yildiz di rinunciare all'offerta. Intanto, Ender riceve il premio come migliore imprenditrice dell'anno ma nutre dei sospetti.

Infine, la madre di Cagatay apre una lavanderia accanto a quella di Yildiz per farle concorrenza.

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