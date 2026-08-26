Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV26 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 26 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 26 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 26 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 26 agosto

Erdal Özyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Özyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride organizza un piano per proteggere Cagatay, la donna, infatti, è convinta che Yildiz stia manipolando il figlio.

Dopo aver visto la donna nei pressi della lavanderia, Asuman teme che possa tramare qualcosa contro Yildiz. In azienda, intanto, Sahika tenta invano di riconquistare il potere.

Hasan Ali chiede a Sedai di aiutarlo a conquistare Ender.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche