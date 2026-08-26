La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 26 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Feride organizza un piano per proteggere Cagatay, la donna, infatti, è convinta che Yildiz stia manipolando il figlio.
Dopo aver visto la donna nei pressi della lavanderia, Asuman teme che possa tramare qualcosa contro Yildiz. In azienda, intanto, Sahika tenta invano di riconquistare il potere.
Hasan Ali chiede a Sedai di aiutarlo a conquistare Ender.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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