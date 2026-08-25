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Forbidden Fruit

SERIE TV25 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 25 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 25 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 25 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 25 agosto

Erdal Özyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit
Erdal Özyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit

La frequentazione tra Yildiz e Cagatay continua nel migliore dei modi per entrambi, sebbene metta in difficoltà Yildiz con Burcu, che è all'oscuro di tutto. Da parte sua, Asuman non sembra essere entusiasta per la notizia, ma promette alla figlia di mantenere il segreto con Hasan Ali.

Quest'ultimo organizza una cena a casa sua e, per l'occasione, prepara una sorpresa che lascia tutti esterrefatti, soprattutto Ender, che giudica volgare e inappropriato il fatto di regalare degli orologi di lusso agli ospiti.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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