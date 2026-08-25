La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 25 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
La frequentazione tra Yildiz e Cagatay continua nel migliore dei modi per entrambi, sebbene metta in difficoltà Yildiz con Burcu, che è all'oscuro di tutto. Da parte sua, Asuman non sembra essere entusiasta per la notizia, ma promette alla figlia di mantenere il segreto con Hasan Ali.
Quest'ultimo organizza una cena a casa sua e, per l'occasione, prepara una sorpresa che lascia tutti esterrefatti, soprattutto Ender, che giudica volgare e inappropriato il fatto di regalare degli orologi di lusso agli ospiti.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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