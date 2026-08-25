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Forbidden Fruit

SERIE TV25 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 26 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 26 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 26 agosto

Gülenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit
Gülenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit

Feride protegge Cagatay da Yildiz, mentre Asuman teme per lei.

Sahika, emarginata, non si arrende, e Hasan Ali cerca qualcosa per conquistare Ender.

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