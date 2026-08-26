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Forbidden Fruit

SERIE TV26 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 27 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 27 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 27 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 27 agosto

Berk Oktay (Çagatay Kuyucu) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Çagatay Kuyucu) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika scopre che Yildiz non va d'accordo con la madre del ragazzo che frequenta.

Nel frattempo, Cenk propone a Yildiz una collaborazione lavorativa, in realtà ha confessato a Cagatay che vuole soltanto passare più tempo con lei.

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