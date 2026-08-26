La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 27 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sahika scopre che Yildiz non va d'accordo con la madre del ragazzo che frequenta.
Nel frattempo, Cenk propone a Yildiz una collaborazione lavorativa, in realtà ha confessato a Cagatay che vuole soltanto passare più tempo con lei.
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