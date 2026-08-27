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Forbidden Fruit

SERIE TV27 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 27 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 27 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 27 agosto

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Sahika apprende che Yildiz ha problemi con la madre del ragazzo che frequenta e vuole approfittare della situazione. La ragazza le offre il suo aiuto in cambio di un favore.

Nel frattempo, Cenk propone a Yildiz una collaborazione professionale, ma confessa a Cagatay che il suo vero obiettivo è trascorrere più tempo insieme a lei.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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