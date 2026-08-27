La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 27 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Sahika apprende che Yildiz ha problemi con la madre del ragazzo che frequenta e vuole approfittare della situazione. La ragazza le offre il suo aiuto in cambio di un favore.
Nel frattempo, Cenk propone a Yildiz una collaborazione professionale, ma confessa a Cagatay che il suo vero obiettivo è trascorrere più tempo insieme a lei.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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