La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 28 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Cagatay è geloso e sprona Yildiz a rinunciare all'offerta. Nel frattempo, Ender viene eletta imprenditrice dell’anno, ma è convinta che dietro questo riconoscimento ci sia Hasan Ali.
La madre di Cagatay inaugura una lavanderia accanto a quella di Yildiz per farle concorrenza, scatenando la rabbia di Asuman.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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