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Forbidden Fruit

SERIE TV28 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 28 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 28 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 28 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 28 agosto

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cagatay è geloso e sprona Yildiz a rinunciare all'offerta. Nel frattempo, Ender viene eletta imprenditrice dell’anno, ma è convinta che dietro questo riconoscimento ci sia Hasan Ali.

La madre di Cagatay inaugura una lavanderia accanto a quella di Yildiz per farle concorrenza, scatenando la rabbia di Asuman.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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