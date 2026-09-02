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Forbidden Fruit

SERIE TV02 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 2 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 2 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 2 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 2 settembre

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz attraversa un momento di forte crisi: si ritrova ad affrontare l'ostilità di Feride, la madre di Çagatay, e allo stesso tempo trova Sahika nascosta nel bagno del fidanzato.

Cerca così un chiarimento con Feride: la donna la umilia profondamente, accusandola di essere un'arrivista interessata solo ai soldi e promettendole guerra.

Nel frattempo, Ender e Caner indagano sui movimenti sospetti di Sitki, scoprendo che l'uomo è improvvisamente diventato un cliente di prestigio in una banca.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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