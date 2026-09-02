La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 2 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz attraversa un momento di forte crisi: si ritrova ad affrontare l'ostilità di Feride, la madre di Çagatay, e allo stesso tempo trova Sahika nascosta nel bagno del fidanzato.
Cerca così un chiarimento con Feride: la donna la umilia profondamente, accusandola di essere un'arrivista interessata solo ai soldi e promettendole guerra.
Nel frattempo, Ender e Caner indagano sui movimenti sospetti di Sitki, scoprendo che l'uomo è improvvisamente diventato un cliente di prestigio in una banca.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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