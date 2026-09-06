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Forbidden Fruit

SERIE TV06 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 6 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 6 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 6 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 6 settembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride riceve una lettera anonima con accuse e foto compromettenti su Sahika. Yildiz decide di lasciare Cagatay, stanca delle continue intromissioni da parte della suocera. Hasan Ali, nel mentre, vuole vendicarsi della rissa.

Ender e Caner scoprono che Mert ha un figlio segreto. Nel frattempo, Hasan Ali porta l'aggressore di Caner a scusarsi, mentre Sahika si difende dalle accuse di Feride incolpando Yildiz.

Yildiz e Cagatay decidono di sposarsi in segreto all'ufficio matrimoni. Quando Feride lo scopre, li caccia di casa e subito dopo accusa un malore per l'agitazione.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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