La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 6 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Feride riceve una lettera anonima con accuse e foto compromettenti su Sahika. Yildiz decide di lasciare Cagatay, stanca delle continue intromissioni da parte della suocera. Hasan Ali, nel mentre, vuole vendicarsi della rissa.
Ender e Caner scoprono che Mert ha un figlio segreto. Nel frattempo, Hasan Ali porta l'aggressore di Caner a scusarsi, mentre Sahika si difende dalle accuse di Feride incolpando Yildiz.
Yildiz e Cagatay decidono di sposarsi in segreto all'ufficio matrimoni. Quando Feride lo scopre, li caccia di casa e subito dopo accusa un malore per l'agitazione.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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