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Forbidden Fruit

SERIE TV09 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 9 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 9 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 9 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 9 settembre

Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Asuman non è stata informata dei fatti e chiede ad Hasan Ali se sosterrà la coppia. L'uomo, per festeggiare i neosposi, organizza una cena con la quale celebra l'ingresso di Yildiz in famiglia, regalandole un baule d'oro.

Improvvisamente, però, nel mezzo dei festeggiamenti arriva la polizia. Zehra accusa Ender e Yildiz dell'omicidio di Halit e le due donne vengono arrestate.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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