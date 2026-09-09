La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 9 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Asuman non è stata informata dei fatti e chiede ad Hasan Ali se sosterrà la coppia. L'uomo, per festeggiare i neosposi, organizza una cena con la quale celebra l'ingresso di Yildiz in famiglia, regalandole un baule d'oro.
Improvvisamente, però, nel mezzo dei festeggiamenti arriva la polizia. Zehra accusa Ender e Yildiz dell'omicidio di Halit e le due donne vengono arrestate.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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