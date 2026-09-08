La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Ender è preoccupata per le minacce di Zehra e cerca di consolidare il suo rapporto con Hasan Ali usando il fascino e la seduzione.
Inoltre, la ragazza è convinta che dietro le indagini di Zehra ci sia Mert e lo ricatta.
Nel frattempo, Yildiz e Cagatay affrontano le conseguenze del loro matrimonio segreto: Feride è furiosa con il figlio e accusa Hasan Ali di non aver fatto nulla per impedirlo.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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