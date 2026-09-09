La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 10 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz ed Ender vengono arrestate con l'accusa di aver ucciso Halit. Le due sospettano che ci sia lo zampino di Sahika che le abbia volute incastrare.
Nel frattempo, Cagatay chiede al padre di intervenire per liberare sua moglie.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google