La nuova puntata della serie turca Fo r bidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 12 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Hasan Ali esprime a Cagatay alcuni dubbi su Yildiz a seguito dell'arresto della donna. In carcere, le compagne di cella di Ender, Sahika e Yildiz le costringono a pulire l'ambiente dopo aver scoperto la loro ricca provenienza.

Cagatay visita Yildiz e la rassicura, mentre Hasan Ali offre a Ender e Sahika la libertà in cambio delle loro azioni aziendali. Costrette ad accettare, Ender e Sahika vengono liberate dopo il ritiro della denuncia da parte di Zehra, ma scoprono presto che Hasan Ali ha escluso loro dall'azienda e probabilmente non restituirà mai le quote.

Hasan Ali avverte Yildiz di evitare scandali e di allontanarsi da Ender e Sahika. Quando Ender cerca il suo aiuto, Yildiz la respinge, spingendola a promettere vendetta. Intanto Ender e Caner, ormai senza soldi, accolgono Sahika nella loro casa per fare squadra contro Hasan Ali.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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