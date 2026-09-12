Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV12 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 12 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 12 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda sabato 12 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 12 settembre

Berk Oktay (Cagatay) ed Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) ed Erdal Ozyagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Hasan Ali esprime a Cagatay alcuni dubbi su Yildiz a seguito dell'arresto della donna. In carcere, le compagne di cella di Ender, Sahika e Yildiz le costringono a pulire l'ambiente dopo aver scoperto la loro ricca provenienza.

Cagatay visita Yildiz e la rassicura, mentre Hasan Ali offre a Ender e Sahika la libertà in cambio delle loro azioni aziendali. Costrette ad accettare, Ender e Sahika vengono liberate dopo il ritiro della denuncia da parte di Zehra, ma scoprono presto che Hasan Ali ha escluso loro dall'azienda e probabilmente non restituirà mai le quote.

Hasan Ali avverte Yildiz di evitare scandali e di allontanarsi da Ender e Sahika. Quando Ender cerca il suo aiuto, Yildiz la respinge, spingendola a promettere vendetta. Intanto Ender e Caner, ormai senza soldi, accolgono Sahika nella loro casa per fare squadra contro Hasan Ali.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

I più visti del giorno

Leggi anche