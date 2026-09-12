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Forbidden Fruit

SERIE TV12 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 settembre

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 13 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 13 settembre dalle 15:00 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 13 settembre

Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4
Safak Pekdemir (Zehra) in una scena di Forbidden Fruit 4

Zehra va a trovare Yildiz e Asuman per chiedere loro perdono.

Ender e Sahika pianificano una strategia per vendicarsi di Hasan Ali e, per scoprire quale sia il suo punto debole, vogliono andare a parlare da Feride.

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