Zehra va a trovare Yildiz e Asuman per chiedere loro perdono.



Ender e Sahika pianificano una strategia per vendicarsi di Hasan Ali e, per scoprire quale sia il suo punto debole, vogliono andare a parlare da Feride.

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