La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 13 settembre dalle 15:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zehra va a trovare Yildiz e Asuman per chiedere loro perdono.
Ender e Sahika pianificano una strategia per vendicarsi di Hasan Ali e, per scoprire quale sia il suo punto debole, vogliono andare a parlare da Feride.
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