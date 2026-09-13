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Forbidden Fruit

SERIE TV13 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 13 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 13 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 13 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 13 settembre

Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

Aysel prende la decisione di lavorare da Yildiz e lascia Zehra. Quest'ultima va a trovare Yildiz e Asuman per chiedere perdono, ma le due donne non accettano le scuse.

Ender e Sahika studiano un piano per vendicarsi di Hasan Ali. Le due donne conoscono Hayati, il tassista del quartiere, che le accompagnerà da Feride.

Ender e Sahika mandano Caner a parlare con Mahmut per ottenere qualche informazione su Hasan Ali, ma Mahmut non cade nella trappola.

Una volta arrivate da Feride, Ender e Sahika le propongono un accordo: loro la aiuteranno a far divorziare Cagatay e Yildiz in cambio di informazioni sui segreti e punti deboli di Hasan Ali.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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