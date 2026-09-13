La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda domenica 13 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Aysel prende la decisione di lavorare da Yildiz e lascia Zehra. Quest'ultima va a trovare Yildiz e Asuman per chiedere perdono, ma le due donne non accettano le scuse.
Ender e Sahika studiano un piano per vendicarsi di Hasan Ali. Le due donne conoscono Hayati, il tassista del quartiere, che le accompagnerà da Feride.
Ender e Sahika mandano Caner a parlare con Mahmut per ottenere qualche informazione su Hasan Ali, ma Mahmut non cade nella trappola.
Una volta arrivate da Feride, Ender e Sahika le propongono un accordo: loro la aiuteranno a far divorziare Cagatay e Yildiz in cambio di informazioni sui segreti e punti deboli di Hasan Ali.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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