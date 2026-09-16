Quando sei arrivata sul set di Forbidden Fruit, qual è stato il primo elemento dell’identità della serie che hai sentito di dover proteggere?

«Quando sono arrivata per la prima volta sul set di Forbidden Fruit, ho sentito che la cosa più importante da preservare fosse lo stile narrativo unico della serie e la sua energia. Allo stesso tempo, pur rimanendo fedele allo spirito dello show, ho cercato di ritagliarmi uno spazio in cui portare la mia interpretazione personale, sia nella storia sia nel racconto per immagini».



La serie mescola melodramma, commedia, intrighi familiari e satira sociale. Come regista, in che modo gestisci questi continui cambi di tono senza far perdere credibilità ai personaggi?

«Una delle caratteristiche distintive dello show è la sua capacità di unire generi molto diversi. Come regista, cerco sempre di mettere al centro la verità emotiva della scena. Per quanto una storia possa essere assurda, divertente o drammatica, resta credibile quando il pubblico riesce a comprendere le motivazioni e le emozioni del personaggio in quel preciso momento. Nei passaggi da un tono all’altro, presto particolare attenzione a preservare il ritmo della serie e la coerenza interiore dei personaggi».

