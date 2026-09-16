Pubblichiamo l'intervista che Ece Erdek Koçoglu, regista di Forbidden Fruit, ha rilasciato in esclusiva a Forbidden Fruit, il mensile dedicato ai protagonisti delle serie turche più amate.
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Quando sei arrivata sul set di Forbidden Fruit, qual è stato il primo elemento dell’identità della serie che hai sentito di dover proteggere?
«Quando sono arrivata per la prima volta sul set di Forbidden Fruit, ho sentito che la cosa più importante da preservare fosse lo stile narrativo unico della serie e la sua energia. Allo stesso tempo, pur rimanendo fedele allo spirito dello show, ho cercato di ritagliarmi uno spazio in cui portare la mia interpretazione personale, sia nella storia sia nel racconto per immagini».
La serie mescola melodramma, commedia, intrighi familiari e satira sociale. Come regista, in che modo gestisci questi continui cambi di tono senza far perdere credibilità ai personaggi?
«Una delle caratteristiche distintive dello show è la sua capacità di unire generi molto diversi. Come regista, cerco sempre di mettere al centro la verità emotiva della scena. Per quanto una storia possa essere assurda, divertente o drammatica, resta credibile quando il pubblico riesce a comprendere le motivazioni e le emozioni del personaggio in quel preciso momento. Nei passaggi da un tono all’altro, presto particolare attenzione a preservare il ritmo della serie e la coerenza interiore dei personaggi».
Il pubblico ama le scene in cui Ender e Yıldız si sfidano, uniscono le forze, si tradiscono e poi tornano quasi a essere alleate. Come costruisci visivamente l’energia tra due personaggi così forti?
«Ender e Yıldız sono, in realtà, due personaggi molto diversi e, allo stesso tempo, molto simili...».
In quale personaggio di Forbidden Fruit ti riconosci maggiormente?
«Anche se li amo tutti, non mi riconosco in nessuno di loro. Tutti quegli intrighi mi sfinirebbero: non riuscirei proprio a gestirli (sorride, ndr)».
Se potessi “rubare” un oggetto dal guardaroba di uno dei personaggi della serie, quale sceglieresti e che cosa prenderesti?
«Sono indecisa tra il rossetto nero di Ender e la corona realizzata con una spugna da bagno per il baby shower di Yıldız. Non credo che riuscirei ad andarmene senza prendere qualcosa da entrambe, quindi direi tutte e due».