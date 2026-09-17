La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 17 settembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Supportata dall'amico fidato Emir, Yildiz mette in pratica un piano per far ingelosire Çagatay assumendo un affascinante attore per una finta cena.
Nel frattempo, Ender e Sahika portano avanti una complessa macchinazione: fanno infiltrare nella villa del presidente la giovane Cansu, istruita a recitare la parte della vittima per intenerirlo. Mentre Cansu circuisce abilmente Mahmut - il fedele braccio destro di Hasan Ali - Ender e Sahika le ordinano di avvertirle quando la casa sarà vuota.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.