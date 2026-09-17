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Forbidden Fruit
SERIE TV17 settembre 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 17 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 17 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 17 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 17 settembre

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Supportata dall'amico fidato Emir, Yildiz mette in pratica un piano per far ingelosire Çagatay assumendo un affascinante attore per una finta cena.

Nel frattempo, Ender e Sahika portano avanti una complessa macchinazione: fanno infiltrare nella villa del presidente la giovane Cansu, istruita a recitare la parte della vittima per intenerirlo. Mentre Cansu circuisce abilmente Mahmut - il fedele braccio destro di Hasan Ali - Ender e Sahika le ordinano di avvertirle quando la casa sarà vuota.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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