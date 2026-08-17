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Forbidden Fruit

SERIE TV17 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 18 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 18 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 18 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 18 agosto

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Cagatay accetta la proposta di suo padre Hasan Ali e va a cena con lui con l'intento di ricostruire il loro rapporto.

Feride, la madre di Cagatay, viene a sapere di questo incontro e reagisce nel peggiore dei modi.

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