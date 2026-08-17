La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 18 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cagatay accetta la proposta di suo padre Hasan Ali e va a cena con lui con l'intento di ricostruire il loro rapporto.
Feride, la madre di Cagatay, viene a sapere di questo incontro e reagisce nel peggiore dei modi.
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