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Forbidden Fruit

SERIE TV18 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 19 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 19 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 19 agosto

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Mert viene messo nei guai da Sahika che lo accusa ingiustamente di molestie.

Dopo essere stato allontanato temporaneamente dall'azienda, Mert chiede aiuto a Ender, che accetta solo per avere qualcosa in cambio.

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