La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 19 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mert viene messo nei guai da Sahika che lo accusa ingiustamente di molestie.
Dopo essere stato allontanato temporaneamente dall'azienda, Mert chiede aiuto a Ender, che accetta solo per avere qualcosa in cambio.
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